Nachdem Basket Esch das erste Halbfinale gegen Amicale gewonnen hatte, setzte sich das Team von Trainer Ken Diederich am Sonntagabend mit 76:70 in der Lallinger Sporthalle durch.

Amicale gleicht aus

Die Halbfinalserie zwischen Basket Esch und Amicale bleibt spannend. Am vergangenen Mittwoch hatte das Team von Trainer Sylvain Lautié in Steinsel gewonnen, am Sonntagabend setzte sich dann der Pokalsieger mit 76:70 durch.



Die Zuschauer in Esch sahen eine interessante Partie, in der Amicale anders als im ersten Aufeinandertreffen vor dem Seitenwechsel das bessere Team war.

Im zweiten von fünf möglichen Halbfinals schwächelten die Gäste zwar im dritten Viertel und es wurde noch einmal spannend, am Ende gingen Melcher und Co. dennoch als Sieger vom Platz. Das nächste Duell findet am Mittwoch (20.30 Uhr) in Steinsel statt.

Etzella gewinnt erneut



Die Ettelbrücker Etzella setzte sich auch im zweiten Duell mit den Musel Pikes durch. In Stadtbredimus gewann das Team von Trainer Kresimir Basic mit 87:64. Kox und Co. müssen am Donnerstag (20.30 Uhr) gewinnen, damit die Saison für die Musel Pikes noch nicht vorbei ist.