Im ersten Finalspiel der Basketball-Meisterschaft beweist Esch erneut Comeback-Qualitäten. Bei den Frauen jubelt Gréngewald.

Basketball

Amicale gibt Vorsprung aus der Hand

Sie haben es wieder getan. Wie schon im entscheidenden Halbfinale gegen T71 haben die Escher Basketballer eine Partie gedreht. Im ersten Finalspiel bei Amicale lag das Team von Trainer Franck Meriguet am Samstagabend zwischenzeitlich mit 14 Punkten in Rückstand.

Am Ende setzten sich die Escher mit 79:74 in Steinsel durch, das in den Play-offs damit seine erste Niederlage kassiert und bereits im Auswärtsspiel am Mittwoch (20.15 Uhr) unter Druck steht. Auf Escher Seite war Clancy Rugg mit 22 Zählern erneut bester Werfer, bei Amicale überzeugte Alex Reese (24 Punkte).

Zuvor gewannen die Frauen von Gréngewald mit 82:71 bei T71. Besonders stark agierte die US-Amerikanerin Shanavia Dowdell mit 29 Punkten. Das nächste Duell geht am Mittwoch ab 19.30 Uhr in Hostert über die Bühne.

