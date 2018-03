In Steinsel wird gejubelt. Amicale hat zum zweiten Mal in Folge den Pokal gewonnen. Der Favorit spielte in der Coque vor allem im zweiten Durchgang deutlich besser als Etzella.

Amicale gewinnt den Pokal erneut

Bob Hemmen Amicale hat das Pokalfinale der Männer in der Coque gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Ken Diederich setzte sich mit 75:54 gegen Etzella durch.

Im ersten Durchgang sahen die 3400 Zuschauer in der Coque zwei nervöse Teams. Amicale versuchte es zum Großteil mit Dreiern, während Etzella den Weg zum Korb suchte. Doch beiden Mannschaften fehlte im ersten Durchgang das nötige Glück im Abschluss, sodass den Ettelbrückern lediglich 15 und Amicale sogar nur zehn Punkte gelangen.

Nach den ersten zehn Minuten wurden beide Teams etwas besser, wobei Steinsel vor allem auf US-Amerikaner McDaniel und Picard zählen konnte, denen in der ersten Halbzeit 20 der insgesamt 32 Punkte gelangen. Etzella spielte jedoch weiter mutig und ging mit einer knappen Führung in die Kabine (33:32).

Erfahrung zahlt sich aus



Nach dem Seitenwechsel übernahm allerdings Amicale die Kontrolle über das Spiel. Dank Melcher und McDaniel zog der Favorit davon und setzte sich etwas ab (52:46). Vor dem Start des Schlussviertels motivierte der Ettelbrücker Trainer Kresimir Basic seine Schützlinge allerdings noch einmal, die keinesfalls aufgeben wollten.

Doch obwohl die Ettelbrücker alles versuchten, fanden sie kein Mittel, um Steinsel aufzuhalten. So gelang es den Schützlingen von Trainer Ken Diederich, den Pokal erneut zu gewinnen.

"Es war ein ähnliches Spiel wie das Finale im vergangenen Jahr. Wir haben die nötige Erfahrung im Team, um dann eine solche Partie zu gewinnen", sagte der Amicale-Coach nach der Begegnung.

So sehen Sieger aus: Die Steinseler hatten allen Grund zur Freude. Foto: Fernand Konnen