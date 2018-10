Am Samstagabend fand in der Total League der gesamte fünfte Spieltag statt. Racing bleibt auch weiterhin der ungeschlagene alleinige Tabellenführer.

Amicale gewinnt das Spitzenspiel

(LB). - In Steinsel fand das Topspiel zwischen den Hausherren und T71 statt. Die beiden Mannschaften boten den Zuschauern eine attraktive Begegnung, beide agierten über 40‘ auf Augenhöhe. In den entscheidenden Momente der Partie agierte Amicale entschlossener und konnte sich so einen knappen 90:86-Heimsieg sichern. Sowohl bei Amicale als auch bei T71 punkteten mehrere Spieler in einem hohen zweistelligen Bereich. Amicale hatte die etwas stärkere Unterstützung von seinen Bankspielern.

In Stadtbredimus setzte sich Etzella bereits vor dem Seitenwechsel deutlich ab und setzte früh die Weichen zum 90:62-Sieg. In der Halbzeit führten die Nordstädter bereits mit 51:26. Bester Punktesammler der Partie war der Ettelbrücker Coleman mit 33 Zählern.

In Larochette tat sich der ungeschlagene Spitzenreiter Racing lange sehr schwer. Erst im Schlussviertel konnte sich der Spitzenreiter beim Aufsteiger absetzen und sich einen 83:69-Sieg sichern. Keine Zweifel an einem Sieg ließ Basket Esch bei seinem Heimspiel gegen die noch immer sieglose Résidence aufkommen. Biever und Co. setzten sich souverän mit 102:66 durch. Sparta siegte währenddessen mit 95:81 beim zweiten Aufsteiger aus Kordall.