Amicale hat die Riesenchance: Nach zwei Duellen im Finale der Basketball-Meisterschaft führen die Steinseler mit 2:0 gegen Etzella. Am Sonntag (17.15 Uhr) bietet sich ihnen die große Gelegenheit vorzeitig in Ettelbrück den Titelgewinn unter Dach und Fach zu bringen.

Amicale gewinnt auch Spiel zwei

Joe GEIMER

Durch einen 88:81-Heimerfolg gegen starke Ettelbrücker führt Amicale nun mit 2:0 und kann sich am Sonntag wieder zum Meister küren lassen. Der Erfolg am Mittwochabend war jedoch ein hartes Stück Arbeit, Etzella dominierte den ersten Spielabschnitt komplett (27:12), ehe die Lokalmannschaft den Rückstand nach und nach verkleinerte.



Im entscheidenden letzten Spielabschnitt hatte Amicale mit dem sehr treffsicheren McDaniel (34 Punkte) den entscheidenden Akteur auf seiner Seite. Der Profispieler erzielte 13 Punkte im Schlussviertel. Amicale war im Gegensatz zu Etzella präsent, als es darauf ankam. „Wir sind in den Finalspielen bereits durch die Hölle gegangen, als wir gegen T71 bittere Niederlagen einstecken mussten. Auch in solchen Partien haben wir also die Erfahrung, wenn es einmal nicht so gut läuft. Wir wussten, dass, wenn wir die Partie bis zur Halbzeit eng halten können, wir trotzdem noch gute Chancen haben die Partie zu drehen“, sagte McDaniel nach Spielschluss.