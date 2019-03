Amicale-Frauen gewinnen den Pokal erneut

Steinsels Frauen haben die Coupe de Luxembourg zum dritten Mal in Folge gewonnen. In der Coque zeigte Amicale gegen Gréngewald eine überzeugende Leistung.

Amicale hat zum fünften Mal den Basketballpokal bei den Frauen geholt. In der Coque setzten sich die Steinselerinnen am Samstag mit 83:57 gegen Gréngewald durch.



Die Mannschaft aus Hostert startete besser ins Spiel und lag nach dem ersten Viertel vor allem dank guter Defensivarbeit gegen Profispielerin Morrow mit 19:13 in Führung. Doch die Steinselerinnen ließen sich vom frühen Rückstand nicht verunsichern und dominierten das zweite Viertel.



Fehlende Unterstützung



Schmitz, die sich zu Spielbeginn ein blaues Auge zugezogen hatte, und ihre Mitspielerinnen ließen nur zwölf Punkte zu, erzielten selbst 33 Zähler und führten somit zur Hälfte mit 46:31. Gréngewald fehlte es in der Offensive an Ideen, nur die beiden Profispielerinnen Cooper und Louin konnten etwas Schaden anrichten.

Dank des deutlichen Vorsprungs kam Amicale selbstbewusst aus der Kabine und war auch in der zweiten Hälfte das bessere Team. Morrow war trotz des schwachen Beginns am Ende mit 29 Punkten die Topscorerin der Partie. Die Mannschaft von Trainer René Keiser hat den Pokal nun drei Mal in Folge gewonnen.