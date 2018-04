Amicale erspielt sich Matchball

Beim wichtigen Spiel im Kampf um ein Play-off-Ticket konnte sich Résidence in einer sehr offensiv geführten Begegnung mit 121:97 durchsetzen. Amicale gibt sich in Heffingen keine Blöße und siegte mit 103:69, während auch die Musel Pikes, T71 und Basket Esch in ihren Partien die Oberhand behielten.