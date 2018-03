Trainer Ken Diederich legt nach Saisonende eine Pause als Vereinstrainer ein. Wie der 40-Jährige gegenüber RTL Radio bestätigte, wird er Amicale verlassen.

Amicale: Diederich hört nach Saisonende auf

Bob Hemmen Ken Diederich hat länger darüber nachgedacht, nun ist es offiziell: Nach Saisonende verlässt der Trainer Amicale Steinsel.

Amicale Steinsel muss sich auf die Suche nach einem neuen Cheftrainer machen. Wie Ken Diederich gegenüber RTL Radio bestätigte, verlässt der 40-Jährige den Verein nach Saisonende. Der Nationalmannschaft bleibt er allerdings als Coach erhalten.

In den vergangenen Monaten hatte Diederich darüber nachgedacht, eine Pause einzulegen. Im Jahr 2012 übernahm er die Männermannschaft Steinsels, mit der er zwei Meistertitel gewann sowie zwei Pokalsiege feierte. Am Samstagabend hat er mit seinem Team in der Coque die Gelegenheit dazu, gegen Etzella ein weiteres Mal den Pokal zu holen.

Am Donnerstag führten Diederich und Frank Fischer ein Gespräch, in dem der Coach dem Amicale-Präsidenten mitteilte, dass er in der kommenden Saison keinen Verein trainieren möchte.