Der einhändige Football-Profi Shaquem Griffin schreibt ein weiteres Kapitel in seiner außergewöhnlichen Geschichte. Griffin gehört im ersten Saisonspiel der Seattle Seahawks zur Startformation.

Sport 2 Min.

American Football: Einhändiger Profi feiert Debüt

Der einhändige Football-Profi Shaquem Griffin schreibt ein weiteres Kapitel in seiner außergewöhnlichen Geschichte. Griffin gehört im ersten Saisonspiel der Seattle Seahawks zur Startformation.

(sid) - Tangie Griffin weiß dieser Tage oft nicht, wohin mit ihrem Stolz. "Sie weint momentan sehr viel", erzählt Shaquem über seine Mutter. Auch am Sonntag dürften im Hause Griffin wieder Tränen fließen. Dann feiert der einhändige Football-Profi sein Debüt beim NFL-Club Seattle Seahawks - direkt in der Startformation an der Seite seines Zwillingsbruders Shaquill.

Mit seinem Einsatz im Spiel bei den Denver Broncos wird Shaquem Griffin Geschichte schreiben - und damit viele inspirieren. "Das einzige, was ich tue: Ich lebe meinen Traum", sagt der 22-Jährige. Weil seine Finger im Mutterleib abgeschnürt worden waren, hatte sich seine linke Hand nicht richtig entwickelt. Die Fehlstellungen verursachten unerträgliche Schmerzen.

"Als er vier Jahre alt war, habe ich Shaquem nachts mit einem Messer in der Hand in der Küche gefunden. Er wollte sich die Finger abschneiden", erzählte Tangie Griffin einmal. Am nächsten Tag rief sie im Krankenhaus an und veranlasste die Amputation.



Modernes Märchen



Von seinem Traum ließ sich Griffin dennoch nicht abbringen. Auch nicht, als sein 60 Sekunden älterer Bruder Shaquill auf dem College zum Star wurde und schließlich bei den Seahawks landete, er jedoch keine Chance erhielt. Erst als ein neuer Trainer an der University of Central Florida anheuerte, nahm das Schicksal seinen Lauf. "Schon nach dem ersten Training war klar, dass es ganz egal ist, wie viele Hände er hat", sagte Headcoach Scott Frost.



Als Kind wollte sich Shaquem Griffin die Finger selbst abschneiden. Foto: AFP

Als Shaquem, der bei der diesjährigen Spielerauswahl (Draft) an 141. Stelle gezogen wurde, einen Vierjahresvertrag beim früheren Super-Bowl-Gewinner Seattle erhielt, schien das moderne Märchen perfekt. In der Vorbereitung überzeugte Shaquem seinen Cheftrainer Pete Carroll, der ihn nach der Verletzung von K. J. Wright kurzerhand in die Startformation beförderte.

Im Land der brennenden Turnschuhe Nike wirbt mit dem Ex-NFL-Quarterback Colin Kaepernick. Das ist wegen Kaepernicks Protest ein Deal, der nicht jedem gefällt. Donald Trump schimpft, die Nike-Aktie fällt und US-Amerikaner verbrennen ihre Turnschuhe.

"Er ist ein wundervoller junger Mann. Er hat sich unglaublich angestrengt, um unser System zu verstehen und seine Rolle zu finden", lobte Carroll den Neuling, der bereits jetzt Vorbild für so viele Menschen ist. "Meine Eltern haben uns beigebracht, dass wir immer auch etwas zurückgeben müssen. Ich möchte unentdeckte Länder mit denen erschließen, die auch ihren Traum leben", sagt Shaquem Griffin.

Neben den großen Stars



Als Co-Botschafter der Special Olympics in Seattle gab er vielen neue Hoffnung. Sein Auftritt sei auch für ihn selbst "sehr emotional" gewesen. "Mir war nicht klar, dass ich so einen großen Einfluss habe", sagte er. Der Rookie ist auch ein Gesicht der neuen Nike-Kampagne, neben Hymnenprotestler Colin Kaepernick, Tennisstar Serena Williams und Basketballgröße LeBron James.

"Wenn du nur eine Hand hast, schau dir nicht einfach nur Football an. Spiel es. Auf höchstem Niveau", heißt es in der Werbung des Sportartikelherstellers. Und weiter: "Frage nicht, ob deine Träume verrückt sind. Frage, ob sie verrückt genug sind." Ein Motto, dass Shaquem schon seit frühester Kindheit lebt.