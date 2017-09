Von Laurent Schüssler aus Toulouse.

Kylian Mbappé, das neue europäische Stürmertalent, ist auf dem internationalen Fußballmarkt in etwa so viel wert, wie acht Mal der gesamte, 23-köpfige Luxemburger Kader. Dabei ist der 18-jährige, der rezent vom französischen Meister AS Monaco an Paris SG ausgeliegen wurde, bei weitem nicht der wertvollste Spieler in den Reihen der "Bleus". Mannschaftskollege Paul Pogba ist beispielsweise wiederum doppelt so teuer wie Mbappé.

Selbst wenn Fußballspiele nicht durch Zahlen entschieden werden, so zeigt dieser Vergleich doch auf, wie ungleichmäßg die Kräfteverhältnisse verteilt sind, wenn Luxemburg am Sonntagabend (Anstoß um 20.45 Uhr, Liveticker bei wort.lu ab 20.30 Uhr) in Toulouse auf den ehemaligen Welt- und Europameister Frankreich trifft.

Drei Tage nach dem ebenso überraschenden wie wohltuenden 1:0-Erfolg im Heimspiel gegen Weißrussland, wartet mit Frankreich ein weitaus stärkerer Gegner auf die Elf von Nationaltrainer Luc Holtz, der zwar auf die Rückkehr von Malget und C. Martins zählen kann, aber weiterhin auf Leistungsträger wie Chanot, Gerson oder Mutsch verzichten muss .

Die Luxemburger Nationalelf, wie sie die Begegnung gegen Weißrussland am Donnerstag begonnen hat.

Foto: Yann Hellers

Im achten Qualifikationsspiel zur WM 2018 in Russland verfolgen Frankreich und Luxemburg unterschiedliche Ziele: Nach dem deutlichen 4:0-Erfolg der Franzosen im Stade de France gegen die Niederlande, will man bestätigen, aber auch, "sich selbst und den Zuschauern Freude bereiten", wie es der französische Nationaltorwart Hugo Lloris am Samstag während der offiziellen Pressekonferenz kund tat.



Holtz weiß um die Gefahren gegen eine Mannschaft, die er "als einer der Favoriten bei der kommenden WM" sieht. Der Coach der FLF-Auswahl will sich am Hinspiel orientieren ("ein absolutes Referenzspiel"), das im März diesen Jahres im Stade Josy Barthel nach einem zwischenzeitlichen 1:1 nur knapp mit 1:3 verloren ging. Hinsichtlich der Mannschaftsaufstellung ließ er sich keine Geheimnisse entlocken. Während die Rückkehr der beiden am vergangenen Donnerstag noch gesperrten Defensivspezialisten als gesichert scheint, wird bei den übrigen Spielern 72 Stunden nach der Partie vom vergangenen Donnerstag - auch - der Fitnesszustand über einen Einsatz entscheiden.



Gegen die geballte Offensivkraft der Franzosen - Giroud, Griezmann, Mbappé, Lemar, Lacazette, Coman ... - kommt es auf jedes Detail an. Und selbst eine noch so akribische Vorbereitung ist gegen Frankreich kein Garant für ein ehrenhaftes Resultat. Chris Philipps, der Luxemburger, der beim französischen Erstligisten FC Metz unter Vertrag steht, freut sich allerdings auf die Partie: "Für solche Spiele, gegen einen solchen Weltklassegegner und vor über 30.000 Zuschauern, wurde man Fußballer."



Knapp 100 Luxemburger Fans werden am Sonntagabend im "Stadium" von Toulouse erwartet.