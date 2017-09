(kev/DW) - Am Samstag ab 19 Uhr werden die Fußballfans im Centre Atert in Bartringen die Möglichkeit haben, einigen Fußballlegenden näherzukommen. Am Freitag teilten die Veranstalter mit, dass Carles Puyol zum ohnehin schon stark besetzten Teilnehmerfeld hinzustößt.

Puyol verbrachte seine gesamte Karriere beim FC Barcelona (1999 bis 2014) und war ab 2004 Kapitän der Mannschaft. Vor drei Jahren beendete Puyol seine Karriere. Der Spanier wurde sechs Mal spanischer Meister, gewann zwei Mal den Pokal und drei Mal die Champions League. Zudem wurde Puyol mit Spanien Welt- und Europameister.



Die Portugiesen Ricardo, Simao Sabrosa und Nuno Gomes, die Franzosen Christian Karembeu, Robert Pires und William Gallas, der Niederländer Ruud Gullit und der Luxemburger Roby Langers werden neben Puyol am ersten Teqball-Turnier der All Stars teilnehmen. Teqball wird ähnlich wie Tischtennis auf einer Tischplatte gespielt. Allerdings ohne Schläger und mit einem Fußball. Was sich kurios anhört, bereitet Profis und Hobbyspielern, die an ihrer Technik, Konzentration und Kondition arbeiten wollen, großen Spaß. Die Veranstaltung ist ausverkauft.

Die Portugiesen Luis Figo und Vitor Baia sollten eigentlich teilnehmen, mussten aber kurzfristig absagen.