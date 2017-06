(LS) - Die beiden Tennisspieler Ugo Nastasi und Eléonora Molinaro wollen ihrer Goldmedaille im gemischten Doppel ab 10 Uhr jeweils eine weitere folgen lassen in den Endspielen im Einzel. Allerdings sind ihre Gegner aus Monaco bzw. Zypern nicht zu unterschätzen.

Im Tischtennis stehen ab 12 Uhr die Halbfinalspiele im Einzel mit Gilles Michely, Danielle Konsbruck und Tessy Gonderinger an. Im Radsport versucht man im Einzelzeitfahren ähnlich erfolgreich abzuschneiden wie bei dem Straßenrennen am vergangenen Dienstag.

Im Volleyball stehen die beiden letzten Begegnungen an: die Frauen wollen gegen Malta in Ehren abschließen, während die Männer sich um 17 Uhr gegen San Marino das zweite Gold in Folge zu sichern hoffen.

Tom Schumacher (l.) und seine Teamkollegen besitzen noch eine Chance auf Platz drei.

Foto: Ben Majerus

Auf eine Medaille hoffen auch noch die Basketballer: Allerdings muss dafür gegen Andorra ein deutlicher Erfolg her.

Ab 14.30 Uhr beginnen dann auch die Leichtathleten mit ihrem dritten und letzten Wettkampftag, der traditionell mit den Staffelrennen beendet wird.



Um 20 Uhr werden die 17. Spiele dann in Serravalle mit einem großen Fest abgeschlossen.