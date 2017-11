(ms) - Zwei Auswärtssiege gab es am fünften Spieltag in den beiden Spitzenspielen der höchsten Spielklasse. In Differdingen setzte sich der HBD in einer hart umkämpften Begegnung mit 24:22 durch und Berchem siegte mit 28:23 in Käerjeng.

In der Oberkorner Sporthalle sahen die Zuschauer eine Begegnung, die im HBD einen verdienten Sieger kannte. Allerdings war es alles andere als ein Spitzenspiel. Dafür war die Partie viel zu hektisch. Insgesamt verteilten die Schiedsrichter fünfzehn Zeitstrafen, zudem sah HBD-Keeper Herrmann wegen einer Tätlichkeit die rote Karte. Dabei hatte Düdelingen während der gesamten Partie die Vorteile auf seiner Seite und sah wie der sichere Sieger aus. Die Red Boys vergaben einfach zu viele Bälle und schafften auch in der hektischen Schlussphase nicht mehr den Umschwung.

Die dritte Niederlage in Folge musste der HB Käerjeng einstecken. Im Heimspiel gegen Berchem unterlagen die Käerjenger mit 23:28. Dabei lagen die Gastgeber nach 36 Minuten noch mit einem Treffer in Führung. Danach sollte jedoch vor allem im Angriff nur noch wenig zusammen laufen, während Berchem geduldig auf seine Chance lauerte. Die Gäste nutzten nun konsequent ihre Räume aus und bestachen mit ihrer mannschaftlichen Geschlossenheit. Mit maximal sieben Toren setzte sich das Team aus dem Roeserbann in der Schlussphase ab und fuhr am Ende einen souveränen Sieg ein.

In den übrigen Partien gab es Favoritensiege. Der HB Esch bezwang Petingen mit 28:15 und Schifflingen behielt knapp mit 24:23 gegen Diekirch die Oberhand.