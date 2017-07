(kev) - Am Freitag ab 12.30 Uhr Luxemburger Zeit bestreitet Gilles Muller (Weltranglistenposition: 26) sein Drittrundenmatch gegen den Briten Aljaz Bedene (58). Die Partie wird auf Court 2 (Fassungsvermögen: 4 063 Plätze) ausgetragen.

Bisher standen sich beide Akteure zwei Mal gegenüber. Sowohl 2015 in Metz als auch vor rund drei Wochen in 's-Hertogenbosch ging Muller als Sieger vom Platz. "Er hat keine außergewöhnliche Waffe, sondern ist ein sehr kompletter Spieler. Bedene bewegt sich sehr gut und sehr schnell. Ans Netz rückt er nicht so gerne. Ich würde sein Spiel mit dem des Italieners Andreas Seppi vergleichen. Ich habe zwei Mal gegen Bedene gespielt und zwei Mal gewonnen. In 's-Hertogenbosch konnte er zuletzt einen Satz gegen mich gewinnen. Er spielt eine hervorragende Saison", meinte der an Nummer 16 gesetzte Muller.

Es ist das erste Mal, dass der Luxemburger in Wimbledon auf einen Lokalmatadoren trifft. „Die Briten sind faire Zuschauer. Logischerweise feuern sie ihre Landsleute an, doch sie haben auch eine Menge Respekt für den Gegner“, so der 34-Jährige.

Für beide Spieler würde der Einzug ins Achtelfinale eine Premiere darstellen.