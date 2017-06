(LS) - Im Bogenschießen stehen die beiden Compoundschützen Isabel Dias wie auch Gilles Seywert im Finale, das am Freitag ausgetragen wird. Seywert setzte sich im Halbfinale gegen seinen Teamkollegen Timo Bega mit einem einzigen Ring Unterschied durch.

Am Nachmittag stehen die Ausscheidungen im Compound an. Die vier Luxemburger Mannschaften stehen ebenfalls im Finale am Freitag.

Im Halbfinale im Tennis stehen Eléonora Molinaro und Ugo Nastasi nach zwei hart umkämpften Spielen in den Endspielen, die am Samstag ausgetragen werden. Nach gutem Beginn geriet Molinaro gegen die erst 14-jährige Francesca Curmi kurz in Rückstand, ließ sich davon aber nicht beirren. Molinaro/Nastasi versuchen sich am Nachmittag gegen ein Duo aus Malta ebenfalls für das Finale im gemischten Doppel zu qualifizieren.

Die Basketballerinnen verloren die Begegnung im letzten Viertel.

Foto: Ben Majerus

Die Basketballfrauen mussten im zweiten Spiel ihre erste Niederlage hinnehmen. Dabei lagen Meynadier, Mossong und Co. gegen Malta vor dem letzten Viertel noch mit 40:32 in Führung, mussten sich nach 40 Minuten aber mit 50:52 geschlagen geben. Malta tritt damit die Nachfolge Luxemburgs als Goldmedaillengewinner an; für Luxemburg geht es am Freitag gegen Island um Silber.