(LS/bob) - Im Bogenschießen stehen die beiden Compoundschützen Isabel Dias wie auch Gilles Seywert im Finale, das am Freitag ausgetragen wird. Seywert setzte sich im Halbfinale gegen seinen Teamkollegen Timo Bega mit einem einzigen Ring Unterschied durch.

Am Nachmittag stehen die Ausscheidungen im Compound an. Die vier Luxemburger Mannschaften stehen ebenfalls im Finale am Freitag.

Im Halbfinale im Tennis stehen Eléonora Molinaro und Ugo Nastasi nach zwei hart umkämpften Spielen in den Endspielen, die am Samstag ausgetragen werden. Nach gutem Beginn geriet Molinaro gegen die erst 14-jährige Francesca Curmi kurz in Rückstand, ließ sich davon aber nicht beirren. Molinaro/Nastasi versuchen sich am Nachmittag gegen ein Duo aus Malta ebenfalls für das Finale im gemischten Doppel zu qualifizieren.

Die Basketballfrauen mussten im zweiten Spiel ihre erste Niederlage hinnehmen. Dabei lagen Meynadier, Mossong und Co. gegen Malta vor dem letzten Viertel noch mit 40:32 in Führung, mussten sich nach 40 Minuten aber mit 50:52 geschlagen geben. Malta tritt damit die Nachfolge Luxemburgs als Goldmedaillengewinner an; für Luxemburg geht es am Freitag gegen Island um Silber.

Die Männer machten es am Abend besser. Gegen San Marino gewann die Mannschaft von Trainer Ken Diederich mit 99:44 durch und feierten ihren ersten Sieg bei den JPEE.

Die erste Medaille des Tages sicherte sich Michel Katzenmeier mit dem Luftgewehr. Mit einem Total von 237,7 Ringen landete der 21-Jährige nur knapp hinter dem Zyprioten Alexandros Christoforou (240,1), der sich Gold holte.

Erfolgreich im Wasser



Ebenfalls mehrere Goldmedaillen sicherten sich wieder die Luxemburger Schwimmer. Neben Julien Henx (50 m Freistil), gewannen auch Raphaël Stacchiotti (200 m Freistil) und Laurent Carnol (100 m Brust). Henx stellte zudem in 22''81 einen neuen Landes- und JPEE-Rekord auf. Monique Olivier und Pit Brandenburger (beide 200 m Freistil) holten zudem Silber. In den 4 x 100 m Lagen können die FLNS-Athleten noch weitere Medaillen holen.

Auch die Tischtennisspieler erlebten bis dato einen erfolgreichen Tag. Im Doppel sicherten sich Traian Ciociou und Dragos Olteano durch den 3:0-Finalsieg gegen Luka Bacic und Filip Radovic aus Montenegro Gold. Egle Tamasauskaite und Tessy Gonderinger setzten sich im Finale problemlos ohne Satzverlust gegen Ivona Petric und Snezana Culafic (MON) durch.

In der Leichtathletik wurde Kim Reuland auf den 400 m Hürden in 1'01''83 Zweite und holte Silber. Jacques Frisch benötigte bei den Männern 52''16 und landete ganz oben auf dem Podium.

Im Stabhochsprung holte Luxemburger Silber und Bronze. Joe Seil knackte die 5,05 m und wurde Zweiter, Sebastien Hoffelt mit 5,00 m Dritter. Charline Mathias wurde ihrer Favoritenrolle gerecht und behielt nach 1 500 m in 4'21''29 die Oberhand. Am frühen Abend hoffen weitere Athleten auf Erfolge.



In einem wahren Krimi besiegen die Luxemburger Volleyball-Männer Zypern mit 3:2 (18:25, 22:25, 25:21, 26:16, 25:22). Dabei hatte die Begegnung denkbar schlecht für sie begonnen, lagen sie doch nach vielen Eigenfehlern mit 0:2 nach Sätzen im Rückstand.