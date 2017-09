(jot) - Der an vier gesetzte Gilles Muller (Weltranglistenposition: 23) bestreitet am Donnerstagmittag ab 12 Uhr seine Achtelfinalbegegnung beim ATP-Hallenturnier in Metz (540 310 Euro) gegen den Georgier Nikoloz Basilashvili (64).

"Mulles", der in der ersten Runde ein Freilos hatte, startet als Favorit in die Begegnung. In den bisherigen zwei Spielen auf der ATP-Tour hatte er die Oberhand behalten. Für den Linkshänder ist beim Turnier in Metz viel möglich. Lokalmatador Richard Gasquet (30), auf den Muller im Viertelfinale hätte treffen können, ist bereits gegen den Usbeken Denis Istomin (82) ausgeschieden.