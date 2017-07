(jot) - Die Luxemburger Fußballnationalmannschaft wird im Hinblick auf das WM-Qualifikationsspiele gegen Weißrussland am 31. August (im Stade Josy Barthel) und gegen Frankreich am 3. September (in Toulouse) ein Testspiel bestreiten.

Am Mittwoch, den 9. August, geht es gegen den deutschen Drittligisten Fortuna Köln. Das Spiel wird ab 19 Uhr in Useldingen ausgetragen.