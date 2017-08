(jot) - Beim "Teqball All Stars Cup", der am 30. September im Centre Atert in Bartringen stattfindet, wird ein ehemaliger Weltklassefußballer im Einsatz sein. Der Portugiese Luis Figo wird sein Können unter Beweis stellen. Der mittlerweile 44-Jährige gewann im Jahr 2000 den Ballon d'Or. Ein Jahr später wurde er FIFA-Weltfußballer.



Er prägte den europäischen Spitzenfußball während seiner Stationen beim FC Barcelona (1995 bis 2000) und bei Real Madrid (2000 bis 2005). Mit den „Königlichen“ gewann er im Jahr 2002 die Champions League. Mit Portugals A-Nationalmannschaft konnte er allerdings keinen großen Titel gewinnen.

Figo zeigte auch nach seiner Karriere Ambitionen. Vor zwei Jahren war er FIFA-Präsidentschaftskandidat, ehe er sich dann allerdings anders entschied und seine Bewerbung zurückzog.



Nicolas Anelka (F), Vitor Baia (P), William Gallas (F), Mustapha Hadji (MAR), Christian Karembeu (F) und Simao (P) hatten bereits ihre Zusage für den "Teqball All Stars Cup" gegeben.