Alwin de Prins: "Probleme, die Fristen einzuhalten"

Drei Monate vor den Spielen der kleinen europäischen Staaten geht der Luxemburger Missionschef Alwin de Prins auf die Organisationsprobleme in Montenegro ein. Er sieht keinen Grund zur Besorgnis.

In genau drei Monaten beginnen die Spiele der kleinen europäischen Staaten (JPEE) in Montenegro. Alwin de Prins wird die Luxemburger Delegation als Missionschef anführen. Er macht keinen Hehl daraus, dass die Organisatoren in Montenegro noch mit Problemen zu kämpfen haben. Grund zur Besorgnis sieht der 40-Jährige jedoch keinen.

Alwin de Prins, Sie waren bereits Missionschef bei den JPEE in Island und in San Marino ...