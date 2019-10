Alvin Jones: Psychose als Karrierebremse

Alvin Jones ist bisher der einzige Luxemburger Basketballer der in der NBA gespielt hat. Warum er sein Potenzial nie ausschöpfen konnte, erklärt er im Interview.

Er ist der einzige Luxemburger, der je in der NBA, der besten Basketballliga der Welt, gespielt hat. Bei seinen anschließenden Vereinen in Europa kann der 2,11 m große Alvin Jones, Sohn einer Luxemburgerin und eines ehemaligen US-amerikanischen Basketballspielers, die Erwartungen nie so richtig erfüllen. Jahre später erfährt der heute 41-Jährige warum. Er leidet unter einer Psychose. Im Gespräch blickt der Hüne auf seine Karriere zurück und erklärt, welchen Beschäftigungen er heute nachgeht.

Alvin Jones, wo wohnen Sie derzeit? ...