Alonso fährt auf Rang drei - und schaut nebenbei Fernsehen

~AGENCE Der spanische Aston-Martin-Pilot landet in Miami ganz entspannt auf dem Podium. Ganz vorne dreht sich erneut alles um Red Bull.

(SID/dpa) - Ein Formel-1-Rennen bestreiten und nebenbei ein bisschen fernsehen - das geht, wenn man Fernando Alonso heißt. Am Sonntag fuhr der Aston-Martin-Pilot beim Großen Preis von Miami auf den dritten Platz und war damit offenbar nicht ausgelastet. In der Schlussphase des Rennens freute er sich am Funk über ein Überholmanöver seines Teamkollegen Lance Stroll, das viel weiter hinten im Feld stattgefunden hatte.

„Um welche Position kämpft Lance?“, fragte er seine Crew, „das war ein großartiges Manöver in Kurve eins!“ Im Internet feierten die Fans Alonso für den Zwischenruf, der Ausschnitt der Szene verbreitete sich schnell in den sozialen Netzwerken. Später klärte Alonso gutgelaunt auf: „Da stehen ja überall große Bildschirme neben der Strecke. Ich konnte das Rennen ziemlich gut am TV verfolgen.“

Fernando Alonso kann Multitasking. Foto: AFP

Alonso lag recht weit hinter den beiden Red-Bull-Piloten Max Verstappen und Sergio Perez, die vermeintlichen Top-Teams Mercedes und Ferrari konnten aber keinen Druck auf ihn ausüben. "Es war ein einsames Rennen, ich hatte gedacht, es würde etwas schwieriger werden", sagte der 41-Jährige. In vier der fünf Saisonrennen belegte Alonso den dritten Platz, auch in der Fahrer-WM ist er Dritter hinter Verstappen und Perez.

Fairer Verlierer

Das Duell der beiden Red Bull ging diesmal an den Weltmeister, Perez erwies sich als fairer Verlierer, doch die Enttäuschung war dem 33 Jahre alten Mexikaner anzusehen und anzuhören. Er war von der Pole Position aus gestartet, kam aber am Ende hinter Verstappen ins Ziel, der das Rennen von Rang neun in Angriff genommen hatte.

Red-Bull-Pilot Max Verstappen war in Miami nicht zu schlagen. Foto: AFP

„Die Leistung, die er heute gezeigt hat, war für mich unerreichbar“, sagte Perez am Sonntag auf dem Miami International Autodrome: „Ich muss jetzt verstehen, warum das so war.“ Mit einem Sieg hätte Perez die WM-Führung übernommen. Sechs Punkte lag er nach seinem Sieg-Wochenende von Baku hinter Spitzenreiter Verstappen. Der hat nach seinem dritten Grand-Prix-Sieg im fünften Rennen nun aber 14 Punkte mehr als sein Stallrivale.

„Alles in allem war Max einfach stärker als ich“, betonte Perez, der vor allem Probleme mit den Reifen hatte. Er war auf den Medium-Gummis gestartet, Verstappen hatte die härteren Reifen aufziehen lassen und damit die bessere Wahl getroffen.

„Der Reifen war besser als erwartet“, betonte Verstappen und antwortete auf die Frage, ob er sich diesmal unschlagbar gefühlt habe: „Ich fühle mich immer unschlagbar, aber manchmal haben andere auch einen guten Tag, kommen nah an dich ran und können dich herausfordern.“ Am Sonntag in Miami konnte das keiner, auch Perez nicht.

Klassemente Grand Prix von Miami: 1. Max Verstappen (NL) Red Bull in 1.27'38''241, 2. Sergio Perez (MEX) Red Bull auf 5''384, 3. Fernando Alonso (E) Aston Martin 26''305, 4. George Russell (GB) Mercedes 33''229, 5. Carlos Sainz (E) Ferrari 42''511, 6. Lewis Hamilton (GB) Mercedes 51''249, 7. Charles Leclerc (MON) Ferrari 52''988, 8. Pierre Gasly (F) Alpine 55''670, 9. Esteban Ocon (F) Alpine 58''123, 10. Kevin Magnussen (DK) Haas 1'02''945 Fahrerwertung: 1. Verstappen 119 Punkte, 2. Perez 105, 3. Alonso 75, 4. Hamilton 56, 5. Sainz 44, 6. Russell 40, 7. Leclerc 34, 8. Lance Stroll (CAN) Aston Martin 27, 9. Lando Norris (GB) McLaren 10, 10. Gasly 8

