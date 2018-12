Alles oder nichts für Liverpool

Endspiel ums Achtelfinale: Für Jürgen Klopp geht es am Dienstag mit Vorjahresfinalist FC Liverpool gegen den SSC Neapel und im Fernduell mit Paris SG ums Ganze.

(sid) - Cool, cooler, Jürgen Klopp! "Alles oder nichts? Ist für mich okay", sagte der Teammanager des FC Liverpool vor dem "Spiel des Jahres" in der Champions League am Dienstag (21.00 Uhr) gegen den SSC Neapel: "Napoli wird nicht denken: Yippee-ki-yay, ist ja nur Liverpool! Sie wissen, es wird hart."

Doch das dürfte das Gruppenfinale gegen Carlo Ancelotti inklusive Fernduell mit Thomas Tuchels Paris SG (bei Roter Stern Belgrad) vor allem für Klopp werden ...