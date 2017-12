In der Saison 2017/2018 wird die Rubrik „Resultate und Tabellen” in der Dienstagsausgabe des „Luxemburger Wort” verschwinden. Die Ergebnisse der einzelnen Sportarten sind stattdessen auf wort.lu zu finden.

Wollen Sie Ihre Resultate von Turnieren und Sportveranstaltungen auch dort finden, schicken Sie uns bitte die Ergebnisse des Wochenendes bis spätestens montagabends per Mail (sport@wort.lu). In der Zeitung wird die Priorität in Zukunft noch stärker auf Reportagen, Analysen und Hintergrundberichten liegen.





Handball: Meisterschaft







Basketball: Meisterschaft







Tischtennis: Turnier beim DT Bascharage