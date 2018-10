Modernisierung im nationalen Basketball: Künftig kann man sich alle Partien der Total League der Männer, der Frauen sowie auch die Partien der Nationale 2 im Nachhinein anschauen.

Alle Spiele, alle Körbe

Seit dieser Saison haben Basketballfans, Spieler, Trainer und Referees die Möglichkeit, sich alle Partien der Total League kostenlos im Video anzusehen. "Die Schiedsrichter hatten die Idee, damit sie die Begegnungen im Nachhinein analysieren können", erzählt Tessy Hetting, Technische Direktorin der FLBB.

In der Vergangenheit hatten die Coaches ihre Aufnahmen bereits ausgetauscht, damit sich alle auf die Partien vorbereiten konnten. Das wurde nun vereinfacht. Über www.flbb.lu führen direkte Links zu den Videos, die in den Tagen nach den Partien über das Portal Vimeo hochgeladen werden.



Livestreams in Aussicht



Jedes Team kümmert sich selbst darum, weshalb am Anfang auch noch nicht alle Spiele zu sehen sind. "In der Total League der Männer waren alle Teams dazu bereit. Bei den Frauen sowie in der Nationale 2 gab es allerdings noch Probleme", so Hetting.



Es besteht die Möglichkeit, dass das Hochladen der Videos in den kommenden Jahren obligatorisch werden wird. „Zuerst wollen wir aber schauen, wie sich das Projekt entwickelt, sagt Hetting. Die FLBB unterstützt die Schiedsrichter und die Clubs. Beim Basketballverband kann man sich sogar vorstellen, dass die Partien künftig auch allesamt live gestreamt werden.