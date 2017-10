(dpa) - Beim All-Star-Game in der NBA wird es künftig kein Duell zwischen dem Osten und dem Westen mehr geben. Stattdessen soll jeweils der Spieler mit den meisten Fan-Stimmen in Eastern und Western Conference aus den nominierten Spielern wählen dürfen, egal welcher Conference diese angehören, wie die nordamerikanische Profiliga und die Spielergewerkschaft NBPA erklärten. Die NBA bricht damit mit einer Tradition, die seit der erstmaligen Veranstaltung des All-Star-Games im Jahr 1951 Bestand hatte.

Das Prozedere, welche 24 Spieler für das All-Star-Wochenende nominiert werden, soll dabei im Vergleich zum Vorjahr unverändert bleiben. Die zehn Spieler der Startformationen werden von den Fans, aktiven Spielern und Journalisten gewählt. Über die 14 Reservisten entscheiden die NBA-Coaches. Aus diesem Pool dürfen die Kapitäne wiederum wählen.



Paul: "Ich bin begeistert"



"Ich bin begeistert, was die Spieler und die Liga getan haben, um das All-Star-Game zu verbessern", sagte Chris Paul, Präsident der Spielervereinigung NBPA. Die Spieler erhoffen sich bei dem Show-Match mehr Wettbewerb.



Das letzte All-Star-Game mit dem ursprünglichen Modus hatten der Westen im Februar in New Orleans mit 192:182 gegen den Osten gewonnen. Das All-Star-Game der kommenden Spielzeit findet am 18. Februar in Los Angeles statt. Wie der All-Star Draft exakt aussehen wird, ist noch nicht festgelegt. Die Bekanntgabe der Starter wird aber am 18. Januar vollzogen, am 23. Januar folgen dann die Reservespieler