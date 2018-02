(jg) - Auf der zweiten Etappe der Algarve-Rundfahrt (UCI-Kat. 2.HC) führten die letzten Kilometer bergauf. Der 15,2 km lange Alto de Foia (Kat.1) war eine echte Herausforderung, auch wenn er nicht zu den steilsten Anstiegen zählt. Wenig überraschend explodierte das Peloton am Schlussanstieg. Nur die stärksten 30 Fahrer des fünftägigen Etappenrennens blieben zusammen – darunter auch Bob Jungels

Der 25-Jährige des Teams Quick-Step Floors machte einen guten Eindruck und konnte bis auf die letzten 1 000 m hinein gar vom Tagessieg träumen. Letztendlich reichte es für Jungels auf den 187,9 km des Teilstücks zum siebten Etappenplatz. Erst als auf den letzten ansteigenden Metern, als die Entscheidung im Sprint fallen musste, wurde klar, dass ein paar seiner Rivalen noch über mehr Reserven und die nötige Spritzigkeit verfügten. Den Tagessieg sicherte sich Michal Kwiatkowski. Der Pole des Sky-Teams, im Vorjahr bei der Algarve-Rundfahrt Zweiter, setzte sich mit ein paar Metern Vorsprung vor den zeitgleichen Bauke Mollema (NL/Trek), Geraint Thomas (GB/Sky) und Daniel Martin (IRL/Team Emirates) durch. Jungels wies seinerseits als Siebter einen Rückstand von 3'' auf.



Einzelzeitfahren steht an

Für Kwiatkowski handelte es sich in seinem zweiten Rennen um seinen ersten Saisonsieg, während sein Arbeitgeber Sky immerhin bereits fünf Erfolge aufzuweisen hat. Der Pole konnte sich bei seinen Teamkollegen Thomas und Vasil Kiryienka (BLR) bedanken, die ihm auf den letzten Hektometern des Alto de Foia auf uneigennützige Art und Weise das Terrain vorbereiteten. Für Jungels ist der siebte Platz die Bestätigung einer gewissenhaften Saisonvorbereitung. Bereits am vergangenen Samstag hatte er bei der Vuelta a Murcia (1.1), seinem ersten Saisonrennen, mit Rang sieben gezeigt, dass die Form bereits passt. Die vielen Trainingskilometer in Spanien und in Südafrika haben sich ausgezahlt.



Und diese Qualen könnten am Freitag noch größere Früchte tragen. Beim 20,3 km langen Einzelzeitfahren auf welliger Strecke mit Start und Ziel in Lagoa gehört er zumindest zu den Favoriten. Und vielleicht kann er sich gar in der Gesamtwertung von Rang sieben (auf 3'') weiter nach vorne schieben.