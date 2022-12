Alexander Owetschkin: 800 Tore für den Putin-Fan

Alexander Owetschkin schoss in der NHL 800 Tore - als dritter Spieler überhaupt. Doch seine Nähe zu Wladimir Putin überschattet den Moment.

Als dritter Profi nach den Legenden Wayne Gretzky und Gordie Howe erreichte Alexander Owetschkin in der Eishockeyliga NHL die 800-Tore-Marke. Doch seine Nähe zum russischen Präsidenten Wladimir Putin überschattet den historischen Moment.

(SID/tom) - Kaum stand Alexander Owetschkin nach seiner Eishockeyshow in der Kabine, regnete es Bier. Dose um Dose schütteten seine Kollegen von den Washington Capitals über dem Kopf ihres Helden aus, dann bekam auch er eine in die Hand - als Belohnung für 800 NHL-Tore. „Das ist eine große Zahl“, sagte der Russe, der den Legenden Wayne Gretzky und Gordie Howe in einen exklusiven Kreis folgte.



„Das ist die beste Gesellschaft, die man sich vorstellen kann“, meinte Owetschkin, der als erst dritter Spieler in der mehr als 100-jährigen Geschichte der Profiliga den Meilenstein erreichte. Und er tat es mit Stil. Durch einen Hattrick hakte der Stürmer beim 7:3 bei den Chicago Blackhawks die Treffer Nummer 798, 799 und 800 ab, Mützen flogen in guter Tradition auf das Eis, als Owetschkin im Schlussdrittel auf 5:2 stellte (47.). „Ovi, Ovi, Ovi“, schallte es von den Rängen.

Nur die kanadischen Ikonen Gretzky (894) und Howe (801), der 2016 starb, stehen noch vor Owetschkin. Schon am Donnerstag (Ortszeit) könnte der 37-Jährige im Spiel gegen Dallas auf den zweiten Rang springen, doch auch Gretzky ist erreichbar. 20 Tore hat Owetschkin in 31 Spielen erzielt, es läuft bei diesem Schnitt auf gut 53 bis zum Ende der Hauptrunde hinaus. Er würde die Saison also etwa bei 833 beenden und müsste wohl noch zwei Spielzeiten dranhängen, um "The Great One" toppen zu können. Undenkbar ist es nicht.

Schatten auf der Karriere: „Ovis“ Nähe zu Putin

Über das Eis hinaus gedacht ist es ein bisschen ironisch, dass Owetschkin sein sportliches Glück ausgerechnet in der US-Hauptstadt Washington fand. Denn er ist treuer Anhänger des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Selbst wer Sport und Politik streng voneinander trennen wollte, kommt an dieser Verbindung kaum vorbei - auf Owetschkins Instagram-Account mit mehr als anderthalb Millionen Followern zeigt das Profilbild seit Jahren den Eishockeyspieler Owetschkin und den Eishockeyfan Putin nebeneinander.

Owetschkin hat sich 2014 nach Russlands Annexion der Krim nicht von Putin distanziert; mehr noch, ab 2017 machte er aktiv Wahlkampf für die Wiederwahl des russischen Präsidenten 2018. Und auch seit der russischen Invasion der Ukraine ist die Verbindung ungebrochen. Lediglich ein lauwarmes „Bitte, kein Krieg mehr“ war von Owetschkin bei einer Pressekonferenz am 25. Februar zu hören. Antworten auf konkrete Fragen nach dem Einmarsch in die Ukraine oder seine Unterstützung Putins verweigerte er: Er sei kein Politiker, sondern Sportler.

Zur Wahrheit gehört zwar auch, dass Owetschkin nach diesem zurückhaltenden Statement massiver Kritik von Kriegsbefürwortern auf seinem Instagram-Account ausgesetzt war - und eine Änderung des Putin-Profilbilds im Februar offenbar unterlassen wurde, um seine Familie in Russland zu schützen. Dennoch ist Owetschkins Unterstützung für Putins Politik eine bewusste, lange aufrechterhaltene Entscheidung - und wird als solche auch schon lange kritisiert.

Pfeifkonzert in der ukrainischen Diaspora

Wegen dieser Mischung aus sportlichem Erfolg und politischer Distanzlosigkeit ist der Ausnahmespieler Owetschkin in den NHL-Stadien außerhalb Washingtons nicht gerade beliebt. Die Antipathie ihm gegenüber in fremden Hallen kulminierte zum Beispiel im März, als die Caps nur rund zwei Wochen nach Kriegsbeginn bei den Edmonton Oilers zu Gast waren.

Dass Owetschkin damals schon auf gutem Weg war, gleich zwei kanadische Legenden zu entthronen, ist die eine Sache, doch in Edmonton wurde es politisch. Die Hauptstadt der Provinz Alberta ist ein Zentrum der ukrainischen Community in Kanada - mit rund 1,4 Millionen ukrainischstämmigen Bürgern die drittgrößte der Welt nach Russland und der Ukraine selbst. Owetschkin wurde bei jedem Puck-Kontakt ausgepfiffen und markierte keinen Treffer. Die Oilers gewannen 4:3 nach Verlängerung.