Basketballpodcast Alex Rodenbourg: „Ich kann vor großen Spielen oft tagelang nichts essen“ von Bob HEMMEN | Heute um 06:00 In der neuen Folge von „And One“ spricht Alex Rodenbourg über seinen Weg, Nervosität und ein neues Projekt.

Alex Rodenbourg kämpft in der LBBL mit Basket Esch um den Meistertitel. Doch nicht nur auf dem Parkett ist der ehemalige Nationalspieler ehrgeizig. Bei „And One - De Basketpodcast“ erinnert sich der 31-Jährige an seine Anfänge und schwierige Zeiten.

Rodenbourg spricht zudem über ein Projekt, das ihn derzeit beschäftigt sowie sein enges Verhältnis zu einigen Teamkollegen.

Die Audioversion des Podcasts ist weiterhin auf allen großen Plattformen zu hören. Hier finden Sie die bisher veröffentlichten Episoden.

„And One“ ist auch auf Instagram.

