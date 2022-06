Der Kapitän der Basketball-Nationalmannschaft verlässt Belgien und heuert wieder in der Nähe der Heimat an.

Basketball

Alex Laurent wechselt nach Trier

Jan MORAWSKI Der Kapitän der Basketball-Nationalmannschaft verlässt Belgien und heuert wieder in der Nähe der Heimat an.

Die Trierer Basketballer haben wieder einen Luxemburger in ihren Reihen. Nach dem Abgang von Thomas Grün zu Basket Esch wechselt nun Alex Laurent zu dem Verein in der zweiten deutschen Liga. Das teilte der Club am Sonntag mit.

Der Kapitän der Nationalmannschaft kommt aus der zweiten belgischen Liga von Courtrai. Die Trierer sind die sechste Profistation des 28 Jahre alten Luxemburgers. „Alex ist ein Spieler aus unserer Region, den wir schon länger beobachtet haben“, wird Gladiators-Trainer Pascal Heinrichs zitiert.

Deshalb spielt Thomas Grün nächste Saison für Basket Esch Thomas Grün spricht im Interview über die Gründe für seinen Wechsel in die LBBL und seine persönliche Zukunft.

Laurent selbst freut sich ebenfalls auf seine neue Aufgabe: „Ich war die letzten Jahre in vielen Ländern unterwegs [...], aber jetzt wieder näher an zu Hause zu sein und meine Familie und Freunde bei den Spielen dabei haben zu können, gibt mir nochmal mehr Energie, in der kommenden Saison alles aus mir herauszuholen.“

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.