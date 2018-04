Alex Knaff und der Weg zum Tennisprofi

Alex Knaff ist die Nummer zwei der FLT. Der 20-Jährige steht im Aufgebot für die Davis-Cup-Begegnung am Samstag und Sonntag gegen Georgien.

An das Jahr 2000 kann sich Alex Knaff noch gut erinnern: Der Tennisspieler verfolgte im Centre National de Tennis das Davis-Cup-Spiel gegen Portugal, bei dem Gilles Muller drei Punkte machte. Am Samstag und Sonntag steht der 20-Jährige mit der Nummer eins der FLT in einem Team.

Alex Knaff (Weltranglistenposition: 1.259) erinnert sich noch gut an 2006, als er im Centre National de Tennis in Esch/Alzette das Davis-Cup-Spiel gegen Portugal verfolgte: Gilles Muller führte das FLT-Team mit drei Punkten zum 4:1-Sieg. Am Samstag und Sonntag steht Knaff nun zum ersten Mal mit Muller, der Nummer 29 der Welt, in einem Davis-Cup-Team. Gegner ist Georgien.



Der 20-Jährige hat nach seinem Abschluss am Sportlycée entschieden, den Weg in die USA zu suchen ...