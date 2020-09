Alex Knaff: Über die Armee zum Tennisprofi

Alex Knaff hat die Grundausbildung der Armee abgeschlossen. Mit Gilles Muller als Coach will der 22-Jährige Tennisprofi werden.

„Zu Beginn war die Zeit in der Armee sehr hart. Ich hatte mir es anders vorgestellt und unterschätzt. Aber ich habe sehr viel gelernt, nicht nur für meinen Sport.“ So erklärt Tennisspieler Alex Knaff seine viermonatige Grundausbildung in der Elitesportsektion der Armee. Der 22-Jährige versucht nun, Tennisprofi zu werden – mit der Unterstützung von Gilles Muller als Coach.

Anfang Juni hatte Knaff seine Grundausbildung in Diekirch begonnen – zusammen mit drei anderen Sportlern: Victoria Rausch (Leichtathletik), Luka Mladenovic (Tischtennis) und Matthieu Osch (Ski Alpin) ...