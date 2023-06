Der 31-jährige Radprofi gewinnt nach dem Zeitfahren nun auch erstmals das Straßenrennen.

Radsport-Landesmeisterschaften

Alex Kirsch gewinnt auch das Straßenrennen

André KLEIN Der 31-jährige Radprofi gewinnt nach dem Zeitfahren nun auch erstmals das Straßenrennen.

Nach dem Triumph von Christine Majerus bei den Frauen hat Alex Kirsch bei den Radsport-Landesmeisterschaften das Straßenrennen der Männer gewonnen. Der Trek-Fahrer landete erstmals ganz oben auf dem Podium.

Für Christine Majerus beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit Die 36-Jährige krönt sich beim Straßenrennen in Berburg zur neuen Landesmeisterin und versucht körperlich fit für die Tour de France Femmes zu werden.

Nachdem der 31-Jährige bereits das Zeitfahren am Mittwoch für sich entschieden hatte, erreichte Kirsch am Sonntag auf dem 142,2 Kilometer langen Kurs mit Start und Ziel in Berburg nach 3.25'34'' mit einem Vorsprung von jeweils 31 Sekunden auf Michel Ries (Arkéa) und Mats Wenzel (Leopard) als erster Fahrer das Ziel. Kevin Geniets (Groupama) gab vorzeitig auf.

Enttäuschend verlief das Rennen für Bob Jungels (Bora), der mit großen Ambitionen an den Start ging, mit einem Rückstand von 3'28'' allerdings nur Platz neun erreichte.

Resultate der Männer Elite mit Kontrakt: 1. Alex Kirsch (Trek), 2. Michel Ries (Arkéa), 3. Mats Wenzel (Leopard)

Elite ohne Kontrakt: 1. Tim Diederich (Snooze), 2. Ken Conter (Snooze), 3. Noé Ury (CT Atertdaul)

Junioren: 1. Oliver Korva (UC Dippach), 2. Noa Berton (CT Atertdaul), 3. Fynn Ury (CT Atertdaul)

Cadets: 1. Yanis Molter (CC Chevigny), 2. Dave Cichy (LP Schifflingen), 3. Ben Koenig (CT Atertdaul)

Débutants: 1. Flavio Astolfi (UC Dippach), 2. Lenn Schmitz (UC Dippach), 3. Theo da Costa (LP Schifflingen)

Minimes: 1. Lorenzo Astolfi (UC Dippach), 2. Ben Schmitt (SaF Zéisseng), 3. Yannis Elsen (CT Atertdaul)

Masters: 1. Pascal Maquet (Toproad Roeserbann), 2. Lucien Kirch (Amino Vital Nich), 3. Paul Bentner (CT Atertdaul)

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.