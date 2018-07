Julian Alaphilippe hat die 16. Etappe der Tour de France gewonnen. Das Rennen wurde nach 30 km gestoppt, da die Fahrer von Tränengas beeinträchtigt wurden.

Alaphilippe siegt nach Tränengas-Unterbrechung

Daniel WAMPACH Julian Alaphilippe hat die 16. Etappe der Tour de France gewonnen. Das Rennen wurde nach 30 km gestoppt, da die Fahrer von Tränengas beeinträchtigt wurden.

Julian Alaphilippe (F/Quick-Step) hat seinen zweiten Etappensieg bei der 105. Tour de France geholt. Er triumphierte als Solist aus einer großen Ausreißergruppe heraus vor Gorka Izagirre (E/Bahrain) und Adam Yates (GB/Mitchelton).

Liveticker zum Nachlesen: Gilbert stürzt spektakulär Die 16. Etappe der Tour de France war die zweitlängste und führte über drei Pyrenäenpässe. Ob Tränengas-Einsatz oder Stürze - im Liveticker zum Nachlesen finden Sie nochmals alle Details.

Bob Jungels (Quick-Step) hat das Ziel auf der ersten Pyrenäenetappe mit der 20-köpfigen Favoritengruppe erreicht. Diese hatte 8'51'' Rückstand auf den Tagessieger. Im Gesamtklassement bleibt Jungels Zwölfter mit 9'53'' Rückstand auf Geraint Thomas (GB/Sky). Pierre Latour (F/Ag2r), der in der Ausreißergruppe fuhr, hat aber nur noch 1'' Rückstand auf den Luxemburger.

Rennstopp wegen Tränengas



218 km waren zwischen Carcassonne und Bagnères-de-Luchon zurückzulegen. Nach 30 km wurde das Rennen unterbrochen – die Polizei versuchte, eine Protestaktion von aggressiven Bauern zu stoppen, und dabei musste auch Tränengas eingesetzt werden.

Viele Fahrer hatten deswegen Probleme mit den Augen, so dass das Rennen für 15 Minuten gestoppt wurde.

Nach der Zwangspause ging es so weiter wie davor: Es wurde permanent attackiert, ohne dass sich eine Ausreißergruppe absetzen konnte. Das Tempo war unglaublich hoch. Nach 100 km machten sich schließlich 47 Fahrer auf und davon. Darunter befand sich aber kein Klassementsfahrer.

15 Wegen einer Protestaktion von Landwirten, die kurz vor der Passage des Pelotons Heuballen auf die Straße geworfen hatten, musste das Rennen während 15 Minuten gestoppt werden. Die Polizei hatte Tränengas gegen die aggressiven Protestierenden eingesetzt, was auch die Radprofis zu spüren bekamen ... Foto: AFP

Vor dem Col de Portet d'Aspet hatte sich Philippe Gilbert (B/Quick-Step) von den Ausreißern abgesetzt. In der kurzen, aber gefährlichen Abfahrt in den Pyrenäen fiel der Belgier dann bei hohem Tempo – und im hohen Bogen – über eine Steinmauer. Er blutete zwar an Bein und Ellbogen, konnte aber weiterfahren. Allerdings war der Gilbert nicht mehr vorne dabei.

Yates stürzt in Führung liegend



Im gleich darauffolgenden Col de Menté fiel die Spitzengruppe definitiv auseinander. Nur noch 16 Fahrer blieben in Front, darunter befanden sich Alaphilippe, Yates und Bauke Mollema (NL/Trek).

Am letzten Anstieg, dem Col du Portillon, setzte sich Yates ab. Als Erster überquerte er den Gipfel 10'' vor Alaphilippe. Yates sah schon wie der sichere Sieger aus, doch dann stürzte der Brite in der 10 km langen Abfahrt ins Ziel und musste so den Franzosen passieren lassen.

Von den Klassementsfahrern attackierte nur Jakob Fuglsang (DK/Astana) im letzten Anstieg, dieser Angriff blieb aber erfolglos.

Am Mittwoch berichten wir ab 15 Uhr live von der 17. Etappe.