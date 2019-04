Julian Alaphilippe wurde seiner Favoritenrolle gerecht. Der Franzose gewann am Mittwoch in Huy zum zweiten Mal die Flèche Wallonne.

Alaphilippe nicht zu schlagen

Joe GEIMER

Julian Alaphilippe hat seinen Titel bei der Flèche Wallonne verteidigt. Der Franzose des belgischen Topteams Deceuninck-Quick Step hatte an der Mur die Huy die nötige Geduld und die meisten Reserven, um sich im Ziel nach 195 km feiern zu lassen.



Der 26-Jährige musste allerdings richtig kämpfen, um sich seinen neunten Saisonsieg zu sichern. Erst auf den letzten Metern zog er am bärenstarken Jakob Fuglsang vorbei. Der Däne des Astana-Teams hatte am finalen Anstieg angegriffen. Nur Alaphilippe blieb am Hinterrad und zog 50 m vor dem Ziel vorbei.



Für Alaphilippe ist es die Fortsetzung eines nahezu märchenhaften Frühjahrs: Der Teamkollege von Bob Jungels sicherte sich im Jahr 2019 unter anderem auch bereits die Eintagesrennen Mailand-Sanremo und Strade Bianche. Am vergangenen Sonntag sah es zudem lange so aus, als könne er das Amstel Gold Race gewinnen. Er lag mit Fuglsang an der Spitze des Rennens, wurde kurz vor dem Ziel dann aber doch noch von Mathieu van der Poel (Corendon) und Co. eingefangen.

Bei der 83. Ausgabe der Flèche Wallonne sicherte sich Diego Ulissi (I/Emirates) mit 6'' Rückstand Rang drei. Dahinter landeten Björg Lambrecht (B/Lotto), Maximilian Schachmann (D/Bora), Bauke Mollema (NL/Trek), Patrick Konrad (D/Bora) und Michael Matthews (AUS/Sunweb).



Wirtgen greift wieder an



Als einziger Luxemburger war Tom Wirtgen beim zweiten Wettkampf der Ardennentrilogie am Start. Der Fahrer des ProKontinentalteams Wallonie-Bruxelles nutzte die Gunst der Stunde und schaffte den Sprung in die Ausreißergruppe des Tages. Nach 15 km bildete sich eine Gruppe von fünf Fahrern, die sich bis auf 5'10'' vom Peloton absetzte. Wirtgen war mit dabei, musste seine Begleiter allerdings 58 km vor dem Ziel ziehen lassen. An der Mur de Huy war das Tempo für den großgewachsenen Luxemburger zu hoch. Wirtgen ließ sich allerdings nicht entmutigen. Er fuhr den Wettkampf zu Ende und erreichte das Ziel als 102. mit einem Rückstand von 16'45''.

Bei den Frauen siegte wieder einmal Anna van der Breggen (NL/Boels). Die Niederländerin feierte bei der Flèche Wallonne ihren fünften Triumph in Serie. Die Weltmeisterin behauptete sich letztendlich vor ihrer Landsfrau Annemiek van Vleuten (NL/Mitchelton) und ihrer Teamkollegin Annika Langvad (DK). Chantal Hoffmann fuhr den 118,5 km langen Wettkampf nicht zu Ende.



Tom Wirtgen war wieder einmal mutig. Foto: Serge Waldbillig