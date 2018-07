Julian Alaphilippe hat die erste Bergetappe der Tour de France als Solist gewonnen. Bob Jungels konnte den Anschluss an die besten Bergfahrer nicht halten.

Alaphilippe gewinnt, Jungels verliert den Anschluss

Daniel WAMPACH

Es ist der dritte Etappensieg für das Quick-Step-Team um Bob Jungels: Julian Alaphilippe (F) hat sich als Solist auf dem ersten Teilstück in den Bergen der Tour de France durchgesetzt. Nach 158,5 km zwischen Annecy und Le Grand Bornand behauptete er sich aus einer Ausreißergruppe heraus.

Jungels hielt lange den Anschluss an die Favoritengruppe, musste diese dann aber einen Kilometer vor dem letzten Gipfel (Col de la Colombière) ziehen lassen. Alleine ging er in die 15 km lange Abfahrt, schloss dann aber noch zu einer kleinen Gruppe vor ihm auf, in der unter anderem Bauke Mollema (NL/Trek) fuhr. Während alle Favoriten um Christopher Froome (GB/Sky) mit 3'23'' Rückstand ins Ziel fuhren, verlor Jungels auf dem 23. Platz 51'' auf die Hauptkonkurrenten.

In der Gesamtwertung ist Jakob Fuglsang (DK/Astana) am Luxemburger vorbeigezogen, der nun Fünfter mit 3'20'' Rückstand auf Greg van Avermaet (B/BMC) ist. Letzterer fuhr in der Ausreißergruppe und baute so seinen Vorsprung aus.

"Es war eine schwere Etappe. Ich habe versucht, mitzuhalten, doch kurz vor dem Gipfel ging es einfach nicht mehr. In der Abfahrt habe ich einige Risiken genommen, um noch zur Gruppe vor mir aufzuschließen", so Jungels. Der Luxemburger Meister hatte trotz allem ein Lächeln im Gesicht, hatte sein Zimmerpartner Alaphilippe doch den Sieg geholt.



Die Top Ten der Gesamtwertung. Screenshot: ASO

Gesamtführender als Ausreißer



Erst nach 20 km hatte sich eine Spitzengruppe gebildet, zahlreiche Attacken blieben zuvor in einer schnellen Anfangsphase erfolglos. Darunter befanden sich der Träger des Gelben Trikots, van Avermaet, sowie Weltmeister Peter Sagan (SVK/Bora), der den Zwischensprint gewann und seine Führung in der Punktewertung damit ausbaute. Mit Alaphlippe und Philippe Gilbert (B) befanden sich auch zwei Teamkollegen von Jungels in der Spitzengruppe.

Lange blieben diese 21 Fahrer aber nicht zusammen an der Spitze. Denn schon am ersten Anstieg der ersten Kategorie, dem Col de la Croix de Fry, mussten einige abreißen lassen, während andere attackierten. Am Anstieg des Plateau des Glières (hors catégorie) fiel unter anderem Sagan zurück. In der Abfahrt rollten die Fahrer allerdings wieder zusammen, so dass vor den entscheidenden Anstiegen 18 Mann ganz vorne fuhren, die knapp mehr als acht Minuten Vorsprung hatten.

Der Gesamtführende Greg van Avermaet war in der Ausreißergruppe und verteidigte so sein Gelbes Trikot. Foto: AFP

Alaphilippe zieht allen davon



37 km vor dem Ziel begann das Finale mit dem Anstieg zum Col de Romme. Rein Taaramäe (EST/Direct Energie) attackierte recht früh und setzte sich von seinen Begleitern ab, während im Peloton, das zu dem Zeitpunkt sechs Minuten Rückstand hatte, Warren Barguil (F/Fortuneo) zum Angriff blies. Diese Attacke blieb aber erfolglos.

Später schloss Alaphilippe an der Spitze zu Taaramäe auf, um ihn dann in der Abfahrt zu distanzieren. Alleine fuhr der Franzose dem Sieg entgegen und holte sich nebenbei auch noch das Bergtrikot. Jon Izaguirre (E/Bahrain) wurde Zweiter mit 1'34'' Rückstand, Taaramäe holte den dritten Platz (auf 1'40''). Van Avermaet kam als Vierter 1'44'' hinter Alaphilippe an.

Morgen berichten wir ab 14 Uhr im Liveticker von der elften Etappe mit der Bergankunft in La Rosière.