Die nationale Anti-Doping-Agentur hat im vergangenen Jahr 230 Kontrollen durchgeführt.

ALAD: 230 Dopingkontrollen

David THINNES Die nationale Anti-Doping-Agentur hat im vergangenen Jahr 230 Kontrollen durchgeführt.

230 Kontrollen hat die Luxemburger Anti-Doping-Agentur ALAD im vergangenen Jahr durchgeführt. Bei zwei Tests drückt sich die ALAD in der Pressemitteilung folgendermaßen aus: "La gestion des résultats est toujours en cours."

Hinter diesem etwas kryptischen Satz steht die Kommikationsstrategie der ALAD: Seit 2019 teilt die Agentur weder den Namen des Sportlers, noch den Wettkampf oder sonstige Informationen mit - dies aus Datenschutzgründen. "Und wir wollen der Unschuldsvermutung Rechnung tragen", erklärt Guy Colas, Verwaltungsratpräsident.

Fakt ist, dass bei diesen zwei Probene Resultate vorliegen, wie Colas bestätigt. Mehr kann und will er dazu nicht sagen. Die Prozeduren seien noch nicht komplett abgeschlossen.

Die restlichen 228 Kontrollen waren sauber.

22 Mal wurden Luxemburger Sporler von der ALAD im Ausland gestestet.

149 Kontrollen wurden im Rahmen der Wettbewerbe durchgeführt, 51 davon unangekündigt. 81 Kontrollen bei luxemburgischen Athleten fanden außerhalb der Wettbewerbe statt - 22 davon wurden im Ausland durchgeführt. Bei etwas mehr als der Hälfte wurde jeweils Blut und Urin kontrolliert.

Fünf Mal trafen die Kontrolleure den Athleten nicht an - ein sogenannter "no show". Ein Sportler wird bestraft, wenn er innerhalb von zwölf Monaten drei "no show" hat.

2018 wurden 202 Kontrollen von der ALAD vorgenommen.