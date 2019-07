Das Nationalteam Kameruns wird seinen Titel beim Afrika-Cup nicht verteidigen können. Im Achtelfinale kam das Aus gegen Nigeria.

Afrika-Cup: Titelverteidiger Kamerun raus

(dpa) - Titelverteidiger Kamerun ist im Achtelfinale des Afrika-Cups gegen Nigeria ausgeschieden. Im Duell der afrikanischen Fußball-Großmächte unterlag Kamerun am Samstag in Alexandria 2:3. Nigeria, das zuletzt vor sechs Jahren den Titel holte, trifft im Viertelfinale am Mittwoch auf den Sieger der Partie zwischen Gastgeber Ägypten und Südafrika.

In einer unterhaltsamen Partie sorgten Ighalo und Iwobi mit einem Doppelschlag in der 63. und 66.' noch für den Sieg Nigerias. Nach der 1:0-Führung durch Ighalo in der 19.' schafften die vom Niederländer Clarence Seedorf betreuten Kameruner noch vor der Pause zunächst die Wende. Bahoken (41.') und Njie (44.') trafen kurz vor Schluss der ersten Halbzeit. Der Ausgleich gelang Kamerun nach dem erneuten Rückstand nicht mehr.

Bereits am Freitag waren Senegal und überraschend auch Außenseiter Benin in das Viertelfinale eingezogen.



In den restlichen Achtelfinalduellen kommt es zu den Begegnungen Madagaskar - DR Kongo, Algerien - Guinea, Mali - Elfenbeinküste und Ghana - Tunesien.