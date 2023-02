Was für ein Tor! Tief in der eigenen Hälfte kommt Karim Adeyimi an den Ball. Keiner stoppt ihn. Und Borussia Dortmund siegt. Auch Benfica Lissabon kann jubeln.

Benfica siegt gegen Brügge

Adeyemi-Traumtor lässt BVB im Achtelfinale jubeln

Was für ein Tor! Tief in der eigenen Hälfte kommt Karim Adeyimi an den Ball. Keiner stoppt ihn. Und Borussia Dortmund siegt. Auch Benfica Lissabon kann jubeln.

(sid) - Ein Zauber-Solo von Karim Adeyemi lässt Borussia Dortmund auf einen Champions-League-Triumph über die maßlose Geldschleuder FC Chelsea hoffen. Der Nationalspieler bescherte dem sehr konzentrierten BVB mit einem 50-m-Lauf ein 1:0 (0:0) im Achtelfinal-Hinspiel gegen den englischen Krösus, der im Winter nochmals Hunderte Millionen Euro in seine Mannschaft gepumpt hatte. Für das Rückspiel am 7. März in London besitzen die Dortmunder gute Karten.

Die Bundesliga beklagt „Monopoly“ am Transfermarkt Am letzten Tag des Wechselfensters in Deutschland herrscht rege Betriebsamkeit. Die Premier League bleibt dennoch unerreicht.

Die Borussia spielte am Mittwochabend sehr aggressiv, kompakt, sie scheute allerdings angesichts der Konterstärke der Gäste vor 81.365 Zuschauern mehr offensives Risiko. Dann zündete Adeyemi nach einer gegnerischen Ecke kurz vor der Mittellinie den Turbo und war auf dem Weg zum Tor (63.) nicht mehr aufzuhalten. Ähnlich groß war der Jubel, als Torhüter Gregor Kobel und Emre Can gemeinsam in höchster Not gegen Kalidou Koulibaly retteten (77.).

Benfica Lissabon knackt den FC Brügge

Benfica Lissabon hat nach dem Achtelfinale-Hinspiel ebenfalls beste Chancen auf den Einzug ins Viertelfinale der Champions League. Der portugiesische Rekordmeister und Tabellenführer setzte sich beim FC Brügge verdient mit 2:0 (0:0) durch, Joao Mario per Foulelfmeter (51.) und David Neres (88.) erzielten die Treffer für die Gäste. Das Rückspiel steigt am 7. März in Lissabon, dann könnte Benfica wie im Vorjahr den Viertelfinaleinzug perfekt machen.



Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.