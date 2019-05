Die zweite Etappe des Giro d'Italia endete im Massenspurt. Der Deutsche Pascal Ackermann war dabei der Schnellste.

Sport 18

Ackermann sprintet zum Erfolg

Die zweite Etappe des Giro d'Italia endete im Massenspurt. Der Deutsche Pascal Ackermann war dabei der Schnellste.

(sid/DW) - Pascal Ackermann (D) hat die zweite Etappe des 102. Giro d'Italia gewonnen. Der 25-Jährige aus dem Team Bora-hansgrohe setzte sich auf dem Teilstück zwischen Bologna und Fucecchio nach 205 km im Massensprint durch. Bei seinem ersten Start bei einer großen Landesrundfahrt gelang Ackermann damit sofort ein Etappensieg. Zweiter wurde der Italiener Elia Viviani, Teamkollege von Bob Jungels im Deceuninck-Team, vor dem Australier Caleb Ewan (Lotto).

Der Luxemburger Meister kam als 37. im Hauptfeld an. Ben Gastauer (Ag2r) hatte als 118. einen Rückstand von 1'07''.



Die Führung im Gesamtklassement behauptete Primoz Roglic (Jumbo) aus Slowenien. Jungels ist Zwölfter mit 46'' Rückstand, Gastauer liegt auf Rang 114 (auf 2'39'').



18 Pascal Ackermann (D/Bora) freut sich über seinen Etappensieg. Foto: Serge Waldbillig

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Pascal Ackermann (D/Bora) freut sich über seinen Etappensieg. Foto: Serge Waldbillig Bob Jungels (Deceuninck) auf dem Weg zum Start der zweiten Etappe. Foto: Serge Waldbillig Bob Jungels (Deceuninck) mit seinen Teamkollegen bei der Einschreibung in Bologna. Foto: Serge Waldbillig Ben Gastauer (Ag2r) auf dem Weg zum Start. Foto: Serge Waldbillig Ben Gastauer (Ag2r) auf dem Podium vor dem Start. Foto: Serge Waldbillig Der Leader der Gesamtwertung, Primoz Roglic (SLO/Jumbo), auf dem Weg zur Einschreibung. Foto: Serge Waldbillig Der italienische Meister Elia Viviani (I/Deceuninck) auf dem Weg zum Start. Foto: Serge Waldbillig Ein gut gelaunter Bob Jungels (Deceuninck) vor dem Start. Foto: Serge Waldbillig Konzentriert: Ben Gastauer (Ag2r) am Start der zweiten Etappe von Bologna nach Fucecchio über 205km. Foto: Serge Waldbillig Auf gehts ! Giulio Ciccone (I/Trek), Primoz Roglic (SLO/Jumbo) und Simon Yates (GB/Mitchelton) nehmen die zweite Etappe in Angriff. Foto: Serge Waldbillig Ben Gastauer (Ag2r) beim Start in Bologna. Foto: Serge Waldbillig Caleb Ewan (AUS/Lotto), Pascal Ackermann (D/Bora) und Elia Viviani (I/Deceuninck) sprinten um den Etappenerfolg in Fucecchio. Foto: Serge Waldbillig Pascal Ackermann (D/Bora) siegt vor Elia Viviani (I/Deceuninck), Caleb Ewan (AUS/Lotto) und Fernando Gaviria (COL/Emirates). Foto: Serge Waldbillig Etappensieger Pascal Ackermann (D/Bora). Foto: Serge Waldbillig Primoz Roglic (SLO/Jumbo) führt weiter die Gesamtwertung an. Foto: Serge Waldbillig Pascal Ackermann (D/Bora) übernimmt die Führung in der Punktewertung. Foto: Serge Waldbillig Giulio Ciccone (I/Trek) konnte seinen Vorsprung in der Punktewertung ausbauen. Foto: Serge Waldbillig Miguel Angel Lopez (E/Astana) ist weiterhin bester Nachwuchsfahrer. Foto: Serge Waldbillig

Die dritte Giro-Etappe führt am Montag über 220 km von Verdi nach Orbetello. Ihr Profil ist hügelig, das Finale jedoch flach, so dass eine Massenankunft möglich ist und der deutsche Meister Ackermann wohl die nächste Chance erhält. Die Italien-Rundfahrt endet am 2. Juni nach 3578,8 km in Verona.