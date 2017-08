(dat) - Mit einer überraschenden Achtelfinalniederlage gegen die Nummer 225 der Welt verabschiedet sich Gilles Muller (Weltranglistenposition: 21/Nr. 11) vom ATP-Turnier in Washington.

Muller leistete sich zu viele Fehler. Auch wenn er 88 Prozent seiner Punkte mit dem ersten Aufschlag gewann, landete der erste Aufschlag nur 49 Prozent im Feld. Das ist eine sehr tiefe Quote. Und bei Service seines Gegners hatte der Luxemburger auch nur einen einzigen Breakball, den er nicht verwandeln konnte.

Paul hat in den letzten zwölf Matches eine Bilanz von zehn Siegen und zwei Niederlagen. Es war das zehnte Mal in diesem Jahr, dass er einen Satzrückstand zu einem Erfolg drehen konnte.



Das Spiel war um 1.20 Ortszeit (7.20 MESZ) beendet. Der Spielplan war wegen Regen durcheinander gebracht worden.



Bereits Pouille ausgeschaltet



Tommy Paul aus den USA setzt sich mit 6:7 (7:9), 6:4 und 6:3 durch. Vergangene Woche in Atlanta hatte Muller, Nummer elf der Setzliste, den US-Amerikaner im Viertelfinale noch mit 6:3 und 6:1 besiegt.

Der 20-Jährige, der vom ehemaligen argentinischen Profi Diego Moyano trainiert wird, hatte in der zweiten Runde bereits den an sieben gesetzten Lucas Pouille (F/17) ausgeschaltet. Damit steht Paul zum zweiten Mal in zwei Wochen in einem ATP-Viertelfinale. Dort trifft er in der Nacht zu Samstag auf den an zwei gesetzten Kei Nishikori (JPN/9).



2015 gewann Paul den Juniorentitel bei den French Open in Paris. 2014 erschien er erstmals in der Weltrangliste. 2015 machte der Rechtshänder dann einen Sprung von 900 in die Top 300. Am kommenden Montag wird er es in die Top 200 schaffen,



Muller tritt seinerseits kommende Woche beim Masters-1000-Turnier in Montreal (CAN) an.