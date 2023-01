Die Cyclocross-WM findet am Wochenende in Hoogerheide statt. Sieben Luxemburger sind mit dabei.

Cyclocross

Sieben Luxemburger fahren zur Weltmeisterschaft

Joe GEIMER

Der Höhepunkt zum Abschluss: Die viermonatige Cyclocross-Saison endet am Wochenende mit den Welttitelkämpfen in den Niederlanden. In Hoogerheide kämpfen die Spezialisten und Spezialistinnen in insgesamt sieben Rennen um das begehrte Regenbogentrikot und die WM-Medaillen.

Der Luxemburger Radsportverband darf dabei natürlich nicht fehlen. Die FSCL geht mit einem Aufgebot von immerhin sieben Sportlern bei der Weltmeisterschaft an den Start. Im Fokus steht der Wettkampf der U23-Frauen. Denn dort startet mit Marie Schreiber Luxemburgs Aushängeschild. Die 19-Jährige, die in den vergangenen Wochen mit mehreren Top-Ten-Platzierungen im Weltcup für Furore sorgte, hat realistische Medaillenchancen.



Vier Frauen und drei Männer

Schreiber ist nicht die einzige weibliche Starterin aus Luxemburg, denn Maïté Barthels, Liv Wenzel (beide U23) und Anouk Schmitz (Juniorinnen) werden ebenfalls versuchen, sich in Hoogerheide in Szene zu setzen. Isabelle Klein muss bei der Frauen-Elite krankheitshalber passen.



Hinzu gesellen sich mit Noa Berton, Rick Meylender und Fynn Ury drei Luxemburger Junioren. Die Rennen der Espoirs und der Männer-Elite gehen hingegen ohne Luxemburger über die Bühne.

Das WM-Programm Am Freitag:

12.30: Team-Staffel

Am Samstag:

11.00: Rennen der Juniorinnen mit Anouk Schmitz

13.00: Rennen der Espoirs

15.00: Rennen der Frauen

Am Sonntag:

11.00: Rennen der Junioren mit Noa Berton, Rick Meylender und Fynn Ury

13.00: Rennen der U23-Frauen mit Maïté Barthels, Marie Schreiber und Liv Wenzel

15.00: Rennen der Männer

