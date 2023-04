Till Hermandungs Führungstreffer reicht nicht zum Sieg, dennoch rückt seine Mannschaft in der Tabelle auf einen Relegationsplatz vor.

BGL Ligue

Abstiegsduell zwischen Etzella und Hostert endet Unentschieden

Am 27. Spieltag der BGL Ligue stand am Sonntag ein eminent wichtiges Spiel im Abstiegskampf auf dem Programm. Mit Etzella und Hostert trafen zwei direkte Konkurrenten aufeinander. Zur Halbzeitpause führte Etzella vor eigenem Publikum verdient durch einen direkt verwandelten Freistoß von Till Hermandung. In der 84' sorgte der kurz zuvor eingewechselte Serkan Basha jedoch für den 1:1-Endstand.

Zumindest konnten die Gastgeber mit diesem Unentschieden auf einen Relegationsplatz vorrücken, da Käerjeng mit 0:4 gegen Düdelingen unterlag. Der Tabellenführer aus Hesperingen konnte seinen sechs Punkte Vorsprung auf Düdelingen durch einen ungefährdeten 5:1-Sieg gegen Rosport verteidigen. Mit drei Treffern war Routinier Dominik Stolz der überragende Akteur dieser Partie.

Etzella bejubelt den zwischenzeitlichen Führungstreffer. Foto: Stéphane Guillaume

Im Abstiegskampf musste Fola eine bittere 0:4-Niederlage gegen Niederkorn einstecken. Durch das torlose Remis zwischen Monnerich und Strassen am Samstag findet sich die Mannschaft von Trainer Stefano Bensi nunmehr auf einem Relegationsplatz wieder.

Differdingen schonte nach dem Derbysieg im Pokal in der Liga derweil einige Stammkräfte und unterlag am Ende vor heimischer Kulisse mit 0:2 gegen Jeunesse. Racing trennte sich im ersten Spiel nach der Entlassung von Trainer Fahrudin Kudozovic mit 1:1 gegen Titus Petingen. Dabei flog Sambou Sarr in der Nachspielzeit wegen Zeitspiels mit Gelb-Rot vom Platz. Im Tabellenmittelfeld gewann Mondorf nach dem Einzug ins Pokalhalbfinale mit 3:0 gegen Wiltz.

