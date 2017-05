(jg) - Bob Jungels hat es geschafft. Am letzten Tag des 100. Giro d'Italia hat er sich das Weiße Trikot zurückerobert und darf sich also in Mailand bei der Siegerehrung als bester Jungprofi feiern lassen.



Der 24-Jährige beendete das abschließende Einzelzeitfahren in 34'02''. Adam Yates (GB/Orica) hingegen überquerte den Zielstrich nach 35'36'' und war somit 1'34'' als Jungels. Der Luxemburger machte seinen Rückstand von 28'' also locker wett und rückte somit auch in der Schlusswertung an dem Briten vorbei.



Jungels beendet die Italien-Rundfahrt auf Rang acht. Nach dem sechsten Platz im Vorjahr, fährt er also zum zweiten Mal bei einer Grand Tour in die Top Ten.