(dpa/jg) - Christopher Froome (GB/Sky), der als dritter Radprofi das Doublé aus Tour und Vuelta-Sieg schaffte, und Alberto Contador (E/Trek) auf seiner Abschiedstour waren die schillerndsten Figuren der 72. Spanien-Rundfahrt. Dem viermaligen Sieger der Frankreich-Rundfahrt aus Großbritannien glückte im sechsten Anlauf der erste Erfolg in Spanien. Der 32 Jahre alte Froome hatte sich das leuchtend Rote Trikot des Spitzenreiters auf der dritten Etappe geholt und gab es danach bis zum Finale in Madrid nicht mehr ab.

In der Endabrechnung triumphierte der überragende Sky-Kapitän, gestützt auf eine treu ergebene und super effiziente Mannschaft, mit 2'15'' Vorsprung vor dem zweitplatzierten Vincenzo Nibali (I/Bahrain). Den letzten Tagesabschnitt in der Hauptstadt hatte sich nach 117,6 km erneut der Italiener Matteo Trentin (Quick-Step) mit seinem insgesamt vierten Etappensieg gesichert. Er setzte sich im Massensprint vor Lorenzo Manzin (F/FDJ) durch.



Froome: "Eine echte Höllenfahrt"



Froome war nach seinem Doublé, das vor ihm nur die Franzosen Jacques Anquetil (1963) und Bernard Hinault (1978) schafften, überwältigt: „Das sind so viele Emotionen jetzt. Es war eine echte Höllenfahrt zum Schluss. Die gesamten drei Wochen waren hart, fast jeden Tag gab es eine Schlacht im Gesamtklassement.“

Contador kurbelte am Sonntag seine letzten Rennkilometer herunter. Der Madrilene hatte seine nimmer versiegende Angriffslust am Samstag mit seinem ersten Saisonsieg gekrönt. Der 34-Jährige triumphierte - unter gütiger Assistenz des Patrons Froome, der ihn im Finale gewähren ließ - ausgerechnet auf dem gefürchteten Alto de l'Angliru. Seine Ambitionen auf einen Gesamtsieg hatte er bei seiner Abschieds-Tour schon früh begraben müssen.

„Meine Karriere wird immer mit diesem Sieg am vorletzten Vuelta-Tag verbunden sein“, sagte Contador, der am Sonntag über den hämischen Tweet seines Ex-Teamchefs Oleg Tinkov nur lachen konnte. Der Sieger vom Alto de l'Angliru solle Froome für dessen Großzügigkeit „nach einer desaströsen Vuelta etwas zahlen“, forderte der russische Milliardär. Am Sonntag drehte „Il Pistolero“, der Gesamtfünfter wurde, mit der spanischen Fahne noch eine Ehrenrunde.



Jungels: Rang sechs als bestes Resultat



Die erfreulichsten Leistungen aus Luxemburger Sicht holte Bob Jungels, 42. in der Schlusswertung, auf den Etappen 16 und 19. Beim langen Einzelzeitfahren fuhr er die neuntschnellste Zeit, rutschte dann aber wegen einer 20-Sekundenstrafe noch bis auf Platz zwölf. Am vergangenen Freitag war der 24-jährige Luxemburger in der Ausreißergruppe des Tages präsent und fuhr als Sechster ins Tagesziel. Den anvisierten Etappensieg verpasste Jungels also, allerdings zeigt die Formkurve mit Blick auf die WM in Bergen (17. bis 24. September) steil nach oben.