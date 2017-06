(jg) - Mario Mutsch hat sich auf der Facebookseite des FC St. Gallen von den treuen Fans verabschiedet. Der Luxemburger findet ehrliche Worte: "Mir wird jetzt erst so richtig bewusst, dass ich nach fünf tollen Jahren kein Teil der FCSG-Familie mehr bin. Ich möchte mich hiermit für den emotionalen Abschied bei euch bedanken, es hat mir sehr viel bedeutet. In all den Jahren habe ich versucht, mein bestes für euch und den FCSG zu geben."

Der 32-jährige Nationalspieler absolvierte seit seinem Wechsel im Jahr 2012 insgesamt 153 Partien für den FC St. Gallen und schoss dabei elf Tore. Er kam meist als rechter Außenverteidiger oder defensiver Mittelfeldspieler zum Einsatz. Kommende Saison kehrt er nach Luxemburg zurück und wird das Trikot des FC Progrès Niederkorn tragen.



Bei den Anhängern des FC St. Gallen genießt Mutsch große Anerkennung, wie auch die vielen Kommentare unter seinem Facebook-Post beweisen. Doch lesen Sie selbst: