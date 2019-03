Der nationale Leichtathletikverband und der organisierende Club CA Fola sahen sich am Sonntagmorgen wegen des Wetters gezwungen, die Crossmeisterschaft abzusagen.

Absage der Crossmeisterschaft

Kevin ZENDER

Am Sonntag sollten im Ellergronn in Esch/Alzette die nationalen Crossmeisterschaften ausgetragen werden. Das Wetter machte dem nationalen Leichtathletikverband FLA und dem organisierenden Club CA Fola jedoch einen Strich durch die Rechnung. Aufgrund der starken Regenfälle und der heftigen Windböen wurde die Veranstaltung am Sonntagmorgen abgesagt.

Wann die 103. Landesmeisterschaften im Cross-Country nachgeholt werden, steht noch nicht fest. Am Sonntag wird jedoch bereits die Straßenlaufsaison mit dem Postlaf richtig eingeläutet.