(jot/PF) - Kreativspieler Artur Abreu, der für die Luxemburger Nationalmannschaft spielberechtigt wäre, verlässt Titus Petingen und erhält eine Chance beim portugiesischen Proficlub Vitoria Guimaraes. Dort soll der 22-Jährige zunächst in der zweiten Mannschaft aufgebaut werden.



Abreu hatte den Verein bei einem Probetraining im Januar von seinem Können überzeugt. Er wechselt zunächst für ein Jahr nach Guimaraes. Danach soll entschieden werden, wo er seine Karriere fortsetzt.

Trainingsauftakt ist am 3. Juli. Die erste Mannschaft des Vereins war in der abgelaufenen Spielzeit Vierter in der höchsten Klasse geworden und stand im Pokalfinale.