Basketball

AB Contern sichert sich den Klassenerhalt im Basketballkrimi

André KLEIN Nachdem Conterns Basketballer das erste Barragespiel in Mondorf gewinnen konnte, wurde es zu Hause nochmal richtig spannend.

Für Avanti Mondorf ist der Traum vom Aufstieg ausgeträumt, und das auf die denkbar bitterste Art und Weise.

Nachdem die Mondorfer bereits am 1. Mai vor eigenen Publikum eine deutliche 77:93-Niederlage einstecken musste, reichte es auch am Samstag nicht zum Sieg gegen den Favoriten.

Contern fand zu Hause schnell in die Partie und führte nach dem ersten Viertel mit 23:17. Auch die beiden folgenden Viertel konnten die Conterner Basketballer für sich entscheiden (41:33 und 62:50) und so führte man vor dem Schlussviertel komfortabel mit 12 Punkten.

Khalil Small und seinen Mondorfer Teamkameraden lieferten Contern einen harten Kampf Foto: Stéphane Guillaume

Was immer der Mondorfer Trainer im Anschluss zu seinen Spielern gesagt hat, es zeigte Wirkung. Die Mannschaft aus dem Süden Luxemburgs spielte plötzlich wie entfesselt und drehte den Rückstand noch zu einem 76:76, so dass es in die Verlängerung gehen sollte.

Doppelte Verlängerung

Nach fünf Minuten Verlängerung stand allerdings immer noch kein Sieger fest (83:83). Eine zweite fünfminütige Verlängerung musste also gespielt werden. Am Ende gewann dann mit Contern die glücklichere Mannschaft 95:94 (23:17, 18:16, 21:17, 14:26, 19:18), die sich durch den zweiten Sieg gegen Mondorf den Klassenerhalt sichern konnten.

Bester Werfer des Abends war Conterns Körbe-König Vincent King mit 42 Treffern, dicht gefolgt von Mondorfs Khalil Small (41.).

















