(dat) - Fünftes Spiel, fünfter Sieg: der Paris Saint-Germain bewahrt mit dem 5:1 (1:1) in Metz seine weiße Weste. Die Begegnung fiel jedoch sicherlich um ein oder zwei Tore zu hoch aus.



Richtig in Fahrt kam der Verein aus der französischen Hauptstadt erst nach dem diskussionswürdigen Platzverweis in der 56.' von Assou-Ekotto. Bis dahin hatte Metz, bei denen Chris Philipps in den 90' im Mittelfeld eine solide Leistung zeigte, das 1:1 gehalten.



Cavani (31.) brachte den Favoriten in Führung. Emmanuel Rivière (37.) glich aber dann für die Gastgeber aus. Mbappé mit seinem Premierentreffer (59.), Neymar (69.), Cavani (75.) und Lucas (87.) sorgten für den klaren Erfolg. Für Cavani war es bereits der siebte Treffer. In der Tabelle liegt der PSG nun mit drei Punkten Vorsprung vor Nice, die am Samstag auf Meister Monaco treffen.